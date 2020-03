Nortura: – Vi er ikke i ferd med å gå tomme og produksjonen vår går som normalt

– Matforsyning, herunder produksjonsanlegg, distribunaler, logistikksystemer og butikker er definert som en kritisk samfunnsfunksjon, står det i en pressemelding fra Nortura.

Konsernsjef Anne Marit Panengstuen utdyper:

– I den pågående situasjonen er det derfor svært viktig at Nortura sin produksjon fungerer fullt ut og at våre medarbeidere er operative, slik at vi kan levere mat til forbrukeren, sier hun.

Nortura er Norges største leverandør av rødt og hvitt kjøtt og egg med merkevarene Gilde og Prior.

– Vi er ikke i ferd med å gå tomme

Nortura sier i likhet med dagligvarebransjen og statsministeren at det ikke er grunn til å hamstre.

– Vi er ikke i ferd med å gå tomme og produksjonen vår går som normalt. Vi har alltid råvarer til langtidsholdbar mat på lager, slik at vi er i stand til å håndtere situasjoner som dette, sier Panengstuen og legger til:

– Selvsagt må vi ta forbehold om at det kan bli krevende å sikre enkelte produkter hvis salget er unormalt høyt over tid, men per i dag er altså ikke dette en utfordring.

Ansatte har krav på hjelp

Nortura gjør nå risikovurderinger av hvilke produkter de skal prioritere å få ut til forbrukerne hvis det blir nødvendig å redusere produksjonskapasitet.

Nortura sine ansatte har krav til hjelp til pass av barn fra kommunen nå som skoler og barnehager blir stengt. Det er fordi Nortura har en såkalt kritisk samfunnsfunksjon.

– Vi følger nå dette opp og er glad for at myndighetene er tydelige på at det skal legges til rette slik at medarbeidere i viktige funksjoner for Norge har mulighet til å gå på jobb, sier Panengstuen.