Nortura utsatt for dataangrep

Selskapet for å få en fullstendig oversikt over situasjonen og omfanget, i tillegg til å legge planer for å håndtere konsekvensene.

– Nortura er utsatt for et dataangrep. Vi har derfor besluttet å stenge ned våre IT-systemer og fjerne internettilgangen på våre lokasjoner for å minimere mulig skade på systemer og operasjoner, heter det i en melding på Norturas nettsider datert tirsdag.

Resultatet er at aktiviteten ved flere av fabrikkene og ekspedisjoner er redusert inntil videre, opplyser kjøttgiganten, som vil komme tilbake med oppdatert informasjon.

– Prioriteten er sikring av data og stabilisering av systemene, skriver de.

I en melding sendt ut til bønder onsdag morgen skriver Nortura at all innkjøring av storfe, småfe og gris er stoppet med umiddelbar virkning. De som skulle slaktet onsdag har fått egen informasjon. Slaktingen av hvitt kjøtt går som normalt.

Selskapet skriver også i meldingen til bøndene at de jobber med å håndtere konsekvensene av situasjonen, og at de beklager og ber om forståelse for problemene det kan medføre.

Kan påvirke forsyningene om det drar ut

Konserndirektør for kommunikasjon i Nortura, Kjell S. Rakkenes, sier de foreløpig ikke vet hvem som står bak angrepet.

– Det vi vet er at det er et angrep utenfra. Vi jobber nå med å stabilisere og sikre data, og å lokalisere hovedårsaken til problemet. Politiet er varslet og vi vil anmelde angrepet. Vi skal selvsagt også bistå i en eventuell etterforskning, sier Rakkenes

– Er det et pågående angrep?

– I den grad vi har stengt internettilgangen kommer det ikke noe inn eller ut av systemene våre. Men viruset er plassert i systemet, så på den måten er angrepet pågående, sier Rakkenes.

Han ønsker ikke å spekulere i konsekvensene av dataangrepet.

– Hellet i situasjonene er at vi har levert ut det meste av maten til jul. Men hvis situasjonen vedvarer, vil det påvirke forsyningene fra Nortura, sier han.

Rakkenes avviser at det har kommet noen form for krav fra motparten. Det skal heller ikke ha vært kommunikasjon mellom partene, ifølge Rakkenes

Slakter manuelt

Styreleder i Nortura, Trine Hasvang Vaag, sier situasjonen er utfordrende.

– Det er fortsatt en utfordrende situasjon, men jeg er glad for at slaktingen er i gang på hvitt kjøtt. Det er viktig for å ta vare på dyrevelferden, sier Vaag til Nationen.

Vaag sier det foreløpig ikke er noe som tyder på at dataangrepet vil få konsekvenser for levering av varer til butikker. Varene som skal ut til jul og i romjula skal ifølge Vaag også ha gått ut.

Slaktingen skal ifølge Vaag også være i gang igjen på andre dyreslag, men mer av arbeidet foregår manuelt ettersom datasystemet ligger nede. Siden det nærmer seg jul skal det etter planen være mindre aktivitet ved anleggene framover enn ellers i året, noe som ifølge Vaag begrenser konsekvensene av dataangrepet.

– Det var ikke planlagt veldig stor aktivitet inn mot jul uansett, sier hun.