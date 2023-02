Nortura stanser henting og slakt av dyr med store horn

– Med virkning fra 1. august 2024 har styret i Nortura besluttet at Nortura innfører stopp for inntransport av dyr med store/lange horn. Årsaken er uakseptabel risiko for skader.

Det skriver Nortura i en nyhetsmelding på sine medlemssider. Dermed er det slutt for levering av blant annet høylandsfe med store horn til samvirket.

Forbud kommer etter ulykker

– Det er et vedtak vi gjør basert på å kunne ivareta sikkerheten, sier styreleder Trine Vaag.

Ifølge Vaag har det i lang tid vært en utfordring med sikkerheten ved inntransport av dyr med lange horn.

– Det har vært flere nestenulykker, og det har toppet seg med en ulykke nå nylig.

Vaag opplyser at en ansatt i Nortura skal ha fått en svært alvorlig skade på øyet etter håndtering av dyr med store horn.

– Når har vi satt ned foten, sier Vaag.

Vaag mener styret har forsøkt så godt de kan å ivareta eiere som driver med langhornede raser.

Nortura har prøvd å skape forutsigbarhet, og anbefalt eiere med langhornede raser å begynne med avhorning, forteller hun. I nyhetsmeldingen anbefales det også å krysse inn andre dyr for å hemme hornvekst.

Styrelederen legger til at de også har jobbet opp mot Mattilsynet for å se på andre løsninger, men har foreløpig ikke lykkes.

– Vi ville også vurdere nedslakting på gården, for så å frakte dyrene inn. Men Mattilsynet mener den slags bare skal brukes på syke eller skadde dyr, sier Vaag.

Peker på lange transportavstander

På fjellgarden Lusæter i Heidal i Gudbrandsdalen, har Erling Lusæter drevet med høylandsfe i over 30 år. Han har levert hundrevis av kyr med store horn til slakt. Blant annet hos Nortura.

Han mener det er "veldig beklagelig" at Nortura ikke lenger vil ta imot høylandsfe hvis ikke hornene er fjernet eller avlet vekk.

– De er fredelige dyr og veldig redde for hornene sine. Vi har ikke hatt skader ved transport siden vi begynte i 1992. Vi har ikke hatt skader på grunn av horn, sier Lusæter.

Han mener lengre avstander er det største hinderet for trygg dyretransport.

– Nortura legger ned og legger ned i distriktet. Da får de svært lange transportavstander. Det er aldri noe sikkerhetsproblem med andre slakterier som har kortere innkjøring, mener han.

Vil ikke avhorne alle dyr

På produksjonsdyr i fjøset på gården til Lusæter, prøver de å avle fram dyr uten horn.. Men at alle dyr skal avhornes, mener han er en dårlig idé.

– Det er et etisk problem. I utgangspunktet har alle disse dyrene horn, og skal vi avhorne alle kalvene er det snakk om fysisk avhorning. Da må man til med bedøving, og en svibolt som svir av røttene.

I dag leverer Lusæter dyrene til et privat slakteri som ligger nærmere gården. Han beskriver det som problemfritt.

Lusæter mener det først og fremst ikke er et spørsmål om sikkerhet som har fått Nortura til å stanse mottak av dyr med store horn.

– Det er vikarierende argumenter. Dette gjør Nortura bare på grunn av ren økonomi, og for å få stablet mest mulig inn på bilen. Det ikke sikkert dyra har det veldig bra med å stå stua som sild i tønne, sier han.

– Vi har vel antakelig ventet for lenge

Trine Vaag forteller at de har fått negative reaksjoner fra produsenter med langhornede raser.

– Mange er ikke fornøyde. Men vi har også eiere som er fustrerte, men som forstår hvorfor det skjer.

Hun avkrefter at det er snakk om økonomiske hensyn.

– Det er feil. Her er det sikkerhet til våre eiere og ansatte som er årsaken, og det håper jeg vi blir trodd på. Det er ikke en ukjent problemstilling med både ulykker og nestenulykker for de som har drevet med dette en stund. Hvis noe, så har vi vel antakelig ventet for lenge.