Ap-nestleder og statsråd Hadia Tajik topper Kapitals liste over Norges mektigste kvinner. Hun er den første med innvandrerbakgrunn som topper lista, ifølge NTB.

Helt fra 2013 og fram til i fjor har statsminister og Høyre-leder Erna Solberg stått helt øverst. Regjeringsskiftet gjør imidlertid at det kommer åtte nye inn blant de ti øverste på lista. Solberg er å finne på en sjuendeplass i år.

– Mens kvinner har fått noe mindre makt helt i toppen av norsk politikk, utøver de desto mer makt på ministernivå og i Stortinget, sier Kapital-redaktør Vibeke Holth i en pressemelding.

Enger Mehl topp ti

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) er ny på lista og innehar tiendeplassen.

«Ble i fjor trukket fram av Kapital som et politisk talent vi kommer til å se mer av fremover. Nå har hun ansvaret for hele justissektoren og beredskapen i landet, som hun fikk et brutalt møte med første dag på jobb», skriver Kapital om den ferske statsråden.

Nummer 43 på lista finner vi departementsråd Anne Marie Glosli i Landbruks- og matdepartementet.

«Hun ble i 2020 utnevnt til øverste administrative leder i Landbruks- og matdepartementet, en stilling som regnes som en av de mektigste i norsk landbruk», skriver Kapital.

Matmakta

Konsernsjef i Nortura, Anne Marit Panengstuen, er inne på en 71. plass på lista.

«Panengstuen har stort ansvar som leder for Nortura, en av Norges største matprodusenter og et samvirke eid av over 18.300 norske bønder», skriver tidsskriftet.

Styreleder i Eat, Gunhild Stordalen, er nummer 90 på lista. 42-åringen er i dag styreleder i Eat Foundation, en ideell organisasjon dedikert til å transformere vårt globale matsystem.

«Stordalen er sterkt engasjert i miljø- og dyrevern. I 2015 ble Stordalen utnevnt til Young Global Leader av World Economic Forum, og i 2019 mottok hun UN Foundations’ Global Leadership Award», skriver Kapital.

Styreleder i Tine, Marit Haugen, er nummer 91 på lista. Steinkjer-kvinnen ble tidligere i år gjenvalgt som styreleder i mediegiganten Tine, etter to år i tilsvarende rolle og fire år som styremedlem.

«Få selskaper har så stor innflytelse på det norske dagligvaremarkedet som nettopp Tine. Haugen sitter i tillegg i styret til mektige Norsk landbrukssamvirke», skriver Kapital.