Nortura med kampanje til medlemmer for å kutte på lagrene med sau

I tre til fire uker fremover vil alle Nortura-medlemmer få muligheten til å kjøpe sauekjøtt til engrospris i medlemsbutikkene. Dette selges under betegnelsen "tilfeldig sau", det vil si at kjøperne ikke kan bestemme hvilken årgang det er på sauekjøttet de kjøper. Salget er av hele saueskrotter, i tillegg til at det blir mulig å kjøpe grovpartiet mot et tillegg på noen kroner per kilo.

Dette er andre året på rad at Nortura gjennomfører en slik kampanje. I fjor var det Norsk Sau og Geit i Troms og Finnmark og Nortura Nord-Norge som gjennomførte kampanje i oktober og november.

Solgte 25 tonn

Det første til et salg på i alt 25 tonn sauekjøtt.

"Kjøttet ble brukt av medlemmene selv eller solgt videre til familie og bekjente for en rimelig penge, noe som både reduserte lageret, gav bøndene en ekstrainntekt og dekket en lenge etterspurt vare i markedet. Ordningen med medlemskjøp på denne måten er imidlertid standard i Nortura, og gjelder hele landet", skriver Nortura på sine medlemssider.

I forrige uke rettet NRK-serien Matsjokket oppmerksomhet på de store fryselagrene med sauekjøtt i Norge. Da serien ble spilt inn for noen måneder siden var det 2 millioner middager liggende på lager, ifølge Ole Nikolai Skulberg, direktør for Totalmarked kjøtt og egg, avdelingen i Nortura som tar seg av markedsregulering.

620 tonn på lager

20.000 sauer ligger på fryselagre, tilsvarende omtrent 620 tonn med kjøtt.

– Jeg fikk en vond klump i magen, og opplever det som vanvittig når vi like før har smakt hvor nydelig kjøttet er. Så vet vi at dette kjøttet blir dyrefôr og sement, samtidig som folk sulter på andre siden av jordkloden, sa skuespiller Kristofer Hivju, som sammen med kona besøkte fryselagret til Nortura i Rakkestad i tv-programmet.

Etter Matsjokket-episoden sa både Norgesgruppen og Coop til Nationen at de vil forsøke å selge mer sauekjøtt. Rema kan allerede fortelle om økt interesse for sauekjøtt etter episoden.