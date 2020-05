Nortura jobbar for å slanke produkta sine fram mot 2025

Prior kalkunbacon har vore i butikkhyllene ei stund allereie, og er eit populært produkt, skriv Nortura i ei pressemelding. No vil det kome to nye alternativ, og alle tre alternativa vil ha 70 prosent mindre feitt enn vanleg bacon.

– Vi tek folkehelsa på alvor og støttar opp om styresmaktene sine ønske om å redusere metta feitt og salt i befolkninga. Derfor har vi satsa på å utvikle fleire nøkkelhòlsprodukt i 2020, seier merkevaredirektør Nina Rishovd Stavenæs.

Målretta avl har òg gitt ein høgare kjøttprosent per girs, og bidrege til ein reduksjon på om lag 250 tonn kjøttfett sidan 2018.

I fjor var 28 prosent av nylanseringane til Nortura nøkkelholsmerkte. Målet er å redusere feitt frå dyra med 5 prosent innan 2025, og fjerne 604 tonn metta feitt frå produkta.

Nortura har tidlegare fått kritikk for den høge fettprosenten i lammekjøttdeig. Sauebonde Evy Lorentzen meinte 25 prosent var for høgt, og at folk ikkje ville kjøpe produktet meir enn ein gong.

Då tok sauebonde Knut Magnar Holmen Nortura i forsvar, og gav dei honnør for å ha utvikla eit anvendeleg produkt.