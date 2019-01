Nortura-bøndene får 45,5 millionar i kvantumstillegg for 2018

Årsoppgjeret for kvantumstillegget vert utbetalt denne veka, melder Nortura på sine heimesider.

3,5 millionar meir

Utbetalingsdatoen er 30. januar, og bøndene kan vente tre og ein halv million meir i tillegg enn både i 2017 og i 2016. Årsoppgjeret på kvantumstillegget vert på 45,5 millionar kroner for 2018, mot 42 millionar dei to åra før.

Dei 18.800 eigarane i Nortura kan dermed vente seg i snitt 2,420 kroner i kvantumstillegg.

Kvantumstillegget vert betalt anten per kilo eller per egg, (fjørfe), eller per dyr (gris), når ein leverer over eit minstekvantum.

For sau/lam er utbetalinga berre ein gong i året. Frå 2018 er ull teke ut av avrekninga på småfe.

Kvantumstillegget på storfe vart avvikla i 2016.