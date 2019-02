Nortura avvikler Evanger og reduserer aktiviteten på Malvik

Fabrikken på Evanger er utsatt for flom og naturskader, og dette skal være bakgrunnen for at man nå velger å legge ned fabrikken.

– Det er vemodig å avslutte driften ved Nortura Evanger. Men etter nøye vurdering ser vi ikke at vi har andre valgmuligheter slik situasjonen er, sier konstituert konsernsjef Hans Thorn Wittussen i en pressemelding.

Har vurdert alternativer

Nortura har vurdert flere alternativer for å forebygge naturskader, men har ikke funnet noen god løsning.

Blir det vedtatt avvikling vil det bli gjennomført normale rutiner for omstilling av de ansatte.

Produksjonen som i dag foregår på Malvik flyttes til andre fabrikker.

20 årsverk påvirkes på Malvik

På slakte- og skjærefabrikken Malvik har Nortura besluttet å redusere i aktiviteten i ekspedisjonen. Dette påvirker 20 årsverk ved fabrikken.

Ekspedisjonen flyttes til Sarpsborg, og de ansatte på fabrikken i Malvik vil få muligheten til å flytte til Østfold.

Nortura har hatt en overkapasitet på ekspedisjonen ved Nortura Malvik, og i forbindelse med innføringen av nytt SAP-system ble ekspedisjonen av varer midlertidig flyttet til Tønsberg og Sarpsborg.

– Vi ser hele tiden på vår industristruktur for å sikre at den er effektiv og lønnsom. Når markedet vi opererer i forandrer seg raskt, må vi henge med. Våre beregninger viser at det både er lønnsomt og mest effektivt å samle ekspedisjonene på færre fabrikker, sier konserndirektør for Produksjon i Nortura, Lisbeth Svendsen.