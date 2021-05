Nortura-ansatt funnet skadd i fryser

Mannen skal ha fått slagskader i nakke, rygg og bekken. Fryseren skal være rundt tre meter høy, skriver Smaalenenes Avis.

– En mann som skulle vaske en såkalt spiralfryser, falt ned i fryseren. Ingen så hva som skjedde, og det kan se ut til at han ble liggende i fryseren en stund, før noen fant ham, sier etterforskningsleder Maria Loxton Baarstad.

AMK ble varslet klokka 3.20. Politiet etterforsker saken.

– Det er en tung dag for oss. Ulykker skal ikke skje, sier fabrikkdirektør Lars Ove Flaten.

Til Nationen sier fabrikkdirektøren at politiet allerede har vært ved fabrikken, og at Arbeidstilsynet kommer for å se på saken.

De holder igjen produksjonen i området ulykken skjedde til Arbeidstilsynet har vært der og gjort sine vurderinger.

– Det ser ut som at det skal gå bra med den ansatte, sier Flaten.

Norturas fabrikk på Hærland produserer kylling- og kalkunprodukter under merkevaren Prior.