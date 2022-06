Englandskabelen mottok klimapris

North Sea Link har fått mye oppmerksomhet for å ha bidratt til de økte strømprisene. Nå får kabelen en pris for klimagevinstene den legger til rette for, ifølge Statnett.

Prisen ble delt ut av The Edison Electric Institute, som dessuten løfter fram ingeniørbragden som er gjort for å realisere verdens lengste undersjøiske strømkabel.

Eksportkabel

Kabelen har, siden den ble satt i prøvedrift 1. oktober 2021, hovedsakelig blitt brukt til å eksportere kraft fra Norge til England. Dette var tilfelle for 97 prosent av kraftflyten gjennom kabelen, skrev Klassekampen i februar.

Eksport har også vært hovedtrenden fram til i dag, med unntak av en periode i mai, viser tall fra Nord Pool. I 2021 utgjorde kabelen cirka ni prosent av samlet nettoeksport, ifølge Statnett.

Kabelen økte kapasiteten i februar. Fra midten av mars ble den tatt i bruk på full kapasitet, det vil si 1400 MWh.

– Veldig stolte

Strømkabelen er 720 kilometer, og går mellom Suldal i Rogaland og Blyth nær Newcastle. Det var National Grid, Statnetts samarbeidspartner i Storbritannia, som tok imot prisen 21. juni.

– At North Sea Link har fått anerkjennelse i form av en internasjonal pris, er vi veldig stolte over. Prosjektet er et viktig ledd for å legge til rette for elektrifisering og målet om å redusere klimagassutslipp. Mange ingeniørbragder ble oppnådd i prosjektet, sier Håkon Borgen, konserndirektør Utvikling Hav i Statnett i en pressemelding.

I sin begrunnelse for prisen, skriver Edison Electric Institute at kutt i CO2-utslipp på 23 millioner tonn i Storbritannia innen 2030 er en av årsakene til at prisen tildeles.