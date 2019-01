Norske verdiar skal lokka fleire turistar til Noreg heile året

Korte filmsnuttar frå heile landet skal no visa fram norske verdiar og den norske folkesjela.

– Sjølv om vi har blitt bitte litt betre, er det framleis slik at mesteparten av veksten i reiselivet kjem om sommaren. Vi har difor ein stor jobb å gjera, sa reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Noreg på det årlege pressetreffet om norsk reiseliv tysdag.

Ho peikte samtidig på at det ikkje berre er Noreg som ønskjer å spreia turisttrafikken, men at heile verda ønskjer det same, sidan dei fleste har ferie om sommaren. Det gjer konkurransen om å trekkja turistar til Noreg til andre tider på året endå tøffare. Kva bilete folk i andre land har av Noreg, blir difor viktig.

Nytt språk til nye målgrupper

Ei spørjeundersøking Innovasjon Noreg har gjort blant 1.200 respondentar som aldri har vore i Noreg før, viser at folk først og fremst tenkjer på Noreg som eit land med vakker natur. Det er ikkje nok, meiner reiselivsdirektøren.

For å spreia turistrafikken til større delar av året meiner reiselivsdirektøren det er viktig å tenkja nytt om måten ein marknadsfører Noreg på. Gjennom små filmar som viser norske verdiar, skal Innovasjon Noreg no visa folk i andre land at Noreg har meir å by på enn fjordar, fjell og fin natur.

– Vi vil leggja ut filmar frå heile landet. Eg har sagt til destinasjonsselskapa: Gå ut og snakk med folk som bur i regionen dykkar! Dei gode historiene finn ein truleg utanfor reiselivet. Det er på ein måte DNA-et til kvar einskild destinasjon vi er ute etter, seier Bratland Holm til Nynorsk pressekontor.

Ein film Innovasjon Noreg har laga om den årlege pride-tilskipinga i Oslo har til dømes blitt heidra med tre internasjonale prisar.

– Pride-filmen vi laga har eigentleg ingenting med reiseliv å gjera, med du verda så bra det viser folkelivet, dei norske verdiane og festivalar. Det seier noko om oss nordmenn som kanskje kan vera med å trigga fleire til å koma til Noreg. Slike historier trur eg det ligg fleire av rundt om i landet. Eg trur vi kan skapa fleire interesserte gjester til Noreg ved å visa kva som er den norske identiteten.

Den norske modellen, norsk og nordisk hyggje, samarbeid og tillit er ting som etter kvart har fått nokså stor merksemd. Torbjørn Røe Isaksen, næringsminister

Meir spissa marknadsføring

Reiselivsdirektøren meiner reiselivet også må samarbeida med fleire aktørar enn dei som er på den naturbaserte skalaen.

Ho peikar på at den digitale kvardagen gjer det mogleg å spissa marknadsføringa mykje meir enn før og treffa dei målgruppene ein ønskjer å nå meir presist.

– Anten folk skal på kompistur, kjærastetur eller forretningsreise, har dei forskjellige assosiasjonar til eit land. Vi må vera på fleire av desse radarane, enn det vi har vore tidlegare.

Kvalitet og berekraft

Også næringsminister Torbjørn Røe Isaksen meiner det er viktig korleis norsk reiseliv marknadsfører seg. I innleiinga oppmoda han næringa til å få tak i turistar som ønskjer å koma til Noreg heile året og som er villige til å leggja att pengar.

Statsråden streka samtidig under verdien av kvalitet og berekraft.

– For meg og for regjeringa er det viktig å tenkja på kvalitet samtidig som kvantitet og kor mange turistar som kjem, sa han.

Næringsministeren peikte også på at stadig fleire assosierer Noreg med sosial og kulturell berekraft – ikkje berre eit vakkert land.

– Den norske modellen, norsk og nordisk hyggje, samarbeid og tillit er ting som etter kvart har fått nokså stor merksemd. Det å ha reiselivsdestinasjonar som spelar på lag med naturressursar og lokalbefolkning og på den måten greier å vera eit berekraftig tilbod til turistar over tid er heilt nødvendig, sa han.

Ros til reiselivet på Vestlandet

Sjølv om det er mykje å ta tak i, synest reiselivsdirektøren næringa mange stader har vore flinke til å tenkja nytt for å utvida turistsesongen.

– Spesielt reiselivet på Vestlandet må eg få lov til å rosa, seier ho.

Ho viser til at enkelte stader med mykje besøk har blitt flinkare til å handtera den store sommartrafikken og til å retta seg mot turistar også andre tider på året.

Reiselivsdirektøren trekkjer mellom anna fram nybygging i Bergen og satsinga på Loen Skylift.

– Loen Skylift er ein draumeaktør og bidreg til å skapa både arbeidsplassar, lokal verdiskaping og ein attraksjon som heile regionen kan bruka for å selja seg. Det synest eg er veldig bra.

Skal kartleggja heile landet

Ho peikar samtidig på at utfordringane for reiselivet er ulike alt etter kor ein er i landet. Medan næringa på Vestlandet har ei utfordring å få meir aktivitet om vinteren, skulle Nord-Noreg helst hatt meir aktivitet om vinteren sidan dei profilerer seg mest med nordlys-turisme.

– For å bruka dei offentlege verkemidla betre vil Innovasjon Noreg no kartleggja heile landet saman med det organiserte reiselivet, seier Bratland Holm.