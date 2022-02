Norske Skog Saugbrugs får 60 millioner i forskningsmidler

Norske Skog Saugbrugs er sammen med sine forsknings- og industripartnere tildelt 60 millioner kroner i forskningsmidler fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge under Grønn Plattform-initiativet.

Pengene skal brukes på en satsing på de bærekraftige materialene nanocellulose og biokompositt. Førstnevnte er små fibre eller krystaller fremstilt av plantemateriale i plantenes cellevegger, mens biokompositt er fiber fra gran.

Produktene som skal utvikles har som mål å fjerne eller sterkt redusere bruken av petroleumsbaserte råvarer og helseskadelige materialer, samt å bidra til økt resirkulering av plast.

– Norske Skog vil koble sammen sterke kunnskapsmiljøer for å utvikle unike og bærekraftige nanocellulose- og biokomposittprodukter, som verden vil etterspørre mer av i tiden som kommer. Vår unike fiberkompetanse vil være et verdifullt bidrag til å skape robuste kommersielle verdikjeder ved å utnytte resirkulerte og fornybare råvarer, sier konsernsjef i Norske Skog, Sven Ombudstvedt, i en pressemelding.

Har tidligere fått 15 millioner kroner

Gjennom de etablerte selskapene og produktmerkene Cebina og Cebico har Norske Skog Saugbrugs allerede gjennomført en rekke vellykkede forsknings- og teststudier med nanocellulose og biokompositt, som har munnet ut i nye produktanvendelser hos en rekke kunder.

– Jeg er veldig stolt over hva vi så langt har klart å utvikle av nye bærekraftige produkter i Norske Skog, og denne støtten fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge vil styrke og akselerere denne satsningen betraktelig, sier direktør for forretningsutvikling ved Norske Skog Saugbrugs, Hugo Harstad, ifølge pressemeldingen.

Saugbrugs har tidligere mottatt støtte på 15 millioner kroner fra Innovasjon Norge til å bygge et demonstrasjonsanlegg med produksjonskapasitet på 300 tonn. Anlegget ble ferdigstilt i løpet av desember i fjor.

– Norske Skog Saugbrugs har et høykompetent forsknings- og kompetansemiljø som har potensiale til å bidra vesentlig i det grønne skiftet ved å redusere CO2-utslipp betydelig som følge av dette prosjektet, sier administrerende direktør ved Norske Skog Saugbrugs, Per Ivar Berg, i pressemeldingen.

Fakta Norske Skog Saugbrugs Papirfabrikken i Halden har 400 ansatte, og har en omsetning på 2 milliarder kroner. Norske Skog Saugbrugs har en produksjonskapasitet på 330.000 tonn magasinpapir, med hovedmarkeder i Europa og Nord-Amerika. De produserer årlig 2 millioner kubikkmeter biogass. Saugbrugs har etablert selskapene Cebina og Cebico for å ivareta de nye kommersielle satsningsområdene innen henholdsvis nanocellulose og biokompositter. Kilde: Norske Skog

Landbruksministeren: – Svært positivt

Gjennom Grønn Plattform vil regjeringen at forsknings- og teknologiutvikling skal skape grønne og bærekraftige løsninger og produkter, og stimulere til mer investeringer fra norske bedrifter.

– Det er gjennom forskning og innovasjon vi skaper morgendagens bærekraftige samfunn. Grønn plattform er et viktig tiltak for å sikre lønnsom grønn omstilling, og skal bidra til at vi blir dyktigere til å skalere opp og å få knyttet forskning til marked, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ifølge presseskrivet.

I tillegg til Forskningsrådet og Innovasjon Norge, styres satsingen til regjeringen gjennom Siva og Enova.

– Det er svært positivt at norsk skog kan anvendes som høyverdig råstoff til å lage nye materialer verden etterspør. Vi tjener penger på å selge et videreforedlet produkt som gir verdiskaping i Norge, og samtidig bidrar vi til mer bærekraftig gjenvinning av plast og reduserer bruken av fossile råvarer, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) i pressemeldingen.