Norske Skog økte inntektene i andre kvartal

Resultatet er før av- og nedskrivninger, skatt og renter.

– Til tross for turbulente råvare- og energimarkeder i kvartalet, har vi klart å oppnå forbedrede marginer på papirproduktene våre. Våre fabrikker har kjørt med full kapasitet gjennom kvartalet. Vi forventer at markedet for publikasjonspapir vil forbli stramt også i andre halvdel av 2022, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog i meldingen.

De totale inntektene endte på 3,9 milliarder kroner. Kontantstrømmen var 470 millioner kroner i kvartalet, opp fra minus 190 millioner kroner i andre kvartal 2021.

Norske Skog har hatt et særdeles godt år på børsen. Der har de steget nesten 50 prosent i år, og selskapet har nå en markedsverdi på 5,3 milliarder kroner, ifølge DN.

