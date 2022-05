Norske lakseselskaper inngår forlik i USA – betaler 800 millioner kroner

Forliket kommer etter påstander om konkurransebegrensende atferd, ifølge E24. Selskapene ble saksøkt i 2019 for «ulovlig koordinering» i et amerikansk massesøksmål.

Forliket er betinget av godkjennelse fra en domstol i Florida.

Selskapene opplyser i børsmeldinger at de mener det ikke er noe hold i kravene mot dem, men at de likevel har gått med på et forlik.

– Alle de saksøkte avviser bestemt beskyldningene om konkurransebegrensende atferd og er av den klare oppfatning at påstandene er grunnløse, heter det i børsmeldingen fra SalMar.

De begrunner avgjørelsen om å godta et forlik slik:

– Sett hen til at kostnadene knyttet til rettstvister i USA er vesentlige, kombinert med tidslinjen for en slik rettstvist og behovet for å involvere omfattende interne ressurser, har SalMar ASA likevel godtatt et forlik av rent kommersielle grunner. Forliket representerer ingen innrømmelse av ansvar eller skyld, heter det i børsmeldingen.