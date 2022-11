Norske klimaforskere kritiserer FNs generalsekretær

– Når man skal oppildne til handling, er det klart at det kan være fristende å ta litt hardt i eller referere til verst tenkelige utfall, men det kan være med på å undergrave legitimiteten til forskningen blant folk flest, sier Halvard Buhaug til TV 2.

Han er forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO) og en av hovedforfatterne bak den siste hovedrapporten fra FNs klimapanel (IPCC). Buhaug mener Guterres kommer med påstander det ikke er vitenskapelig dekning for.

– Vi er på full fart mot klimahelvete, og foten vår er fremdeles på gasspedalen. Menneskeheten har et valg: samarbeid eller gå til grunne. Det er enten en klimasolidaritetspakt – eller en kollektiv selvmordspakt, sa Guterres i sin åpningstale på klimatoppmøtet COP27.

Menneskeheten går ikke under

Buhaug mener det er å gå for langt å mene at menneskeheten er i ferd med å gå under.

– Hvis man leser den siste rapporten til FNs klimapanel, så står det jo ikke der at menneskeheten vil gå til grunne hvis vi ikke når målene i Parisavtalen, fastslår klimaforskeren.

Bjørn H. Samset ved Cicero Senter for klimaforskning har også hatt en hovedrolle i IPCC-arbeidet. Han sier Guterres har sitt på det tørre unntatt når han sier at menneskeheten risikerer å gå til grunne.

– Jeg syns ikke at Guterres skal spå menneskehetens undergang. Det er ikke det vi snakker om. Men jeg setter pris på at han snakker opp alvoret i situasjonen. Det er på sin plass, sier Samset.

Ordet «perish», som Guterres brukte, finnes ikke i IPCCs rapporter.

Får støtte fra Stenseth

Kikki Kleiven ved Bjerknessenteret for klimaforskning sier klimaendringene kan føre til at deler av jorda blir ubeboelig, og at det kan oppstå folkevandringer, uro og kamp om ressursene. Likevel vil hun ikke støtte påstanden om at menneskeheten kan gå til grunne.

– Som klimaforsker ville jeg aldri brukt den typen ord, for det har vi ikke belegg for å si.

Kleiven legger til at hun har forståelse for FN-sjefens ønske om å sette fart i folk, og hun gir full støtte til advarslene hans om at verden er på vei mot et «klimahelvete».

Mer støtte får Guterres fra Nils Chr. Stenseth ved Universitetet i Oslo, også han en hovedforfatter i IPCCs siste rapport.

– Vi vil sikkert overleve. Men den verden vi lever i, vil være en helt annen.