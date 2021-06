Norske havørnungar blir sende med charterfly til Spania

Det har ikkje vore havørn i Spania sidan 1800-talet. No blir det send havørnungar til Madrid frå Møre og Romsdal for å etablerer ein ny bestand, skriv Sunnmørsposten.

Alv Ottar Folkestad har jobba med havørn i Norsk Ornitologisk Forening i 50 år, og har gjort jobben med å samle inn havørnungane. Regelen er at det må vere minst to ørnungar i reiret om han skal hente ut ein. Han fortel at vi no har den største havørnbestanden i landet på 150 år.

– Løftar du blikket i distriktet ser du havørn kvar einaste dag. Å få tilbake havørna er eitt av dei vellykka naturverntiltaka, seier han til Sunnmørsposten.

Duncan Halley i Norsk institutt for naturforsking er koordinator for prosjektet, og har gjort liknande prosjekt i Irland og Skottland, med suksess. Det er Miljødirektoratet som sa ja til prosjektet, da Spania tok kontakt for å spørje om dei kunne få norske havørner for å etablere ein ny bestand.

