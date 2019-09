Norske finanstopper kan tape milliarder på skogplanting i Afrika

Finanstoppene er blant andre Kjell Inge Røkke, Åge Korsvold, Tom Vidar Rygh og Erik Bøhler, skriver Dagens Næringsliv.

Plantasjeprosjektet Green Resources lånte i 2012 40 milliarder dollar fra utviklingsbankene Norfund og Finnfund til 14 prosent rente. Mye av pengene ble brukt til å finansiere skogplantingen. I tillegg til renten, kom lånet med strenge betingelser som skremte nye investorer bort, ifølge DN.

Etter flere år med stillingskrig mellom aksjonærene og utviklingsbankene er det nå et opprør på trappene i Green Resources. Nå truer aksjonærene med søksmål av frykt for at utviklingsbankene vil kuppe selskapet.

Annonse

– Det er en samlet aksjonærgruppe som vurderer å kreve full gransking, sier investor og styremedlem Eirik Bergh i Green Resources.

Norfund-sjef Tellef Thorleifsson sier at de ikke har forsøkt å presse ut private aksjonærer.

– Men når egenkapitalen går tapt og eierne ikke stiller med nye penger, er det vår plikt og rett til å opptre forretningsmessig for å sikre arbeidsplasser og Norfunds verdier, sier han.

(©NTB)