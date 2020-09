Norsk superost solgt til Spania: – Dette var utenkelig for fem år siden

Da «Kraftkar» i 2016 vant World Cheese Awards, ble Tingvollost for alvor satt på verdenskartet. Da en av dommerne i konkurransen, spanjolen Enric Canut, besøkte det familiedrevne gardsmeieriet tidlig i 2017, kom han med en heller stor bestilling: 142 hjul av osten. Noe som for Tingvollost på den tiden var en utenkelig bestilling for en liten produsent.

– Den gang hadde vi overhodet ikke kapasitet til å tenke på eksport. Derfor er det ekstra kjekt å kunne sende 60 hjul «Kraftkar» til Enric i Spania nå. Han har virkelig vist at han ønsker å kjøpe osten vår, forteller Solvor Waagen, daglig leder i Tingvollost i en pressemelding.

«Kraftkar» Norsk blåmuggost laget av fersk kumelk tilsatt ekstra fløte. Har seks måneders modningstid, og holdbarheten er like lang. Osten har en kremaktig, litt kornete konsistens. Ble kåret til årets ost på World Cheese Awards i 2016. Kilde: Tingvollost.

– Utenkelig for fem år siden

Enric Canut driver mathuset Ardai i Barcelona og har lagt bak seg over 40 år i ostebransjen. I hjemlandet er han en godt kjent ostespesialist og matkonsulent, og har ifølge pressemeldingen flere TV- og radioprogrammer bak seg.

– Vi er veldig glade og lykkelige over endelig å ha fått «Kraftkar» i porteføljen til Ardai, sier Canut.

Waagen er stolt over at osten er attraktiv for eksport.

Annonse

– Dette var utenkelig for fem år siden. Nå har Norge et rikt utvalg håndverksoster av internasjonal kvalitet og eksportpotensialet er der absolutt, mener hun.

Skryt fra statsråden

Også landbruks- og matminister Olaug Bollestad skryter av Tingvollost etter at de første 60 ostehjulene er sendt til Spania.

– Tingvollost og «Kraftkar» har i sannhet satt Norge på det internasjonale matkartet. De har gått foran hele veien, med en kompromissløs holdning til kvalitet, som førte til seier i oste-VM i 2016. Nå tar de steget ut i verden på nytt, og skal eksportere «Kraftkar» til Spania. Matnasjonen Norge trenger slike fyrtårn, som går foran og viser at Norge har kvalitetsprodukter som kan hevde seg i konkurranser og i eksport, sier hun.

Waagen forteller at de ikke har kapasitet til å eksportere mye, og at det fortsatt er det norske markedet de skal ha hovedfokus på.

– Men vi må innrømme at det er stas å sende norsk håndverksost til utlandet. Dette er enda et bevis på at norsk matproduksjon har høy kvalitet, sier hun.

Les også: Norsk ost har blitt en verdenssensasjon

Da Nationen besøkte henne og gardsmeieriet ikke lenge etter seieren i 2017, fortalte Kristin Waagen at det var "helt vilt".

– Blåmuggosten vår «Kraftkar» ble til ved en tilfeldighet for tolv år siden. Nå lever den sitt eget liv over hele verden, sa hun.