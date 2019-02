Norsk melke- og meieriindustri har signert internasjonal klimaerklæring

– Ved å slutte oss til erklæringen viser vi at meieribransjen tar bærekraft på alvor, sier direktør Ida Berg Hauge i Melk.no.

Sammen med konsernsjef Gunnar Hovland i Tine signerte Hauge Dairy Declaration of Rotterdam på vegne av meieribransjen i Norge.

I samarbeid med FN

FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) inngikk i 2016 et samarbeid med International Daily Federation (IDF) for å sammen jobbe mot en bærekraftig utvikling. Sammen utviklet de erklæringen Dairy Declaration of Rotterdam, og siden 2016 har flere land signert avtalen. Presidenten i IDF, Judith Bryans, var til stede på Tines hovedkontor under signeringen onsdag.

– Det er snakk om å styrke den bærekraftige utviklingen av melkeproduksjonen framover ytterligere, sier Gunnar Hovland.

– Ved å signere erklæringen vil vi styrke samarbeidet om bærekraftig produksjon med andre land. Vi får mulighet til å videreutvikle kompetansen via felles interesse og like intensjoner, og å dele kunnskap med hverandre. Delt kunnskap gir økt kunnskap for alle på et viktig område for næringen, sier Hovland.

Nødvendig globalt og lokalt

Landene som har signert avtalen har intensjon om å jobbe sammen med både miljø, økonomi og helse i tillegg til klima. Ida Berg Hauge nevner muligheten til å få inntekt på smågårder som et eksempel.

– I erklæringen er man blant annet opptatt av å støtte små familiegårder, som det finnes mange av i Norge. De er nødvendige for både meieribransjen og jordbruket lokalt og globalt, sier hun.

– Hvilke tiltak er forventet av norsk meieribransje etter at erklæringen er signert?

– Det foregår allerede mange tiltak innenfor bransjen. Vi vil fortsette å gjøre enda mer av det samme, kanskje med enda litt høyere tempo. Alle aktørene i industrien i Norge har konkrete områder de arbeider med inkludert bærekraftig transport, matsvinn og redusert plast i emballasjen, sier Hauge.