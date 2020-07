Norsk Hjortesenter blir nasjonalt kompetansesenter for viltkjøt

Støtta frå Innovasjon Noreg er på 600.000 kroner, seier dagleg leiar ved Norsk Hjortesenter, Johan Trygve Solheim, i ei pressemelding.

I ei pressemeldinga skriv han at tilgangen på norsk kjøt er avgrensa, og det meste av viltkjøtet i butikken kjem frå New Zealand og Spania. Difor ønsker dei å skape eit kompetansesenter for å organisere omsetnaden av viltkjøt betre.

Gourmetkokken Ole Jonny Eikefjord, Kompetansenettverket Vest og Norsk Hjorteavlsforening er med i samarbeidet om prosjektet.

