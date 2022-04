Norsk Folkehjelp: Roleg start på påska

Leiar i Norsk Folkehjelp sanitet, Vegard Eidissen Lindbæk, rosar folk for å ta omsyn til føret og unngå skredfarleg terreng.

– Skredfaren er framleis stor mange stadar i landet, så det gler oss at det ikkje har vore nokon alvorlege skredulukker så langt i påska, seier han.

– Snøskred har enorme krefter

Lindbæk jobbar sjølv som skredmannskap, og har sett konsekvensane av å verte teken av skred på nært hald:

– Snøskred har enorme krefter. Når vi i redningstenesta har kome på plass, er det diverre ofte allereie for seint. Difor er vi glade for at vi ikkje har mått rykkje ut på fleire ulukker dei siste dagane, seier Eidissen Lindbæk.

Så langt denne påska har dei friviljuge i folkehjelpa primært hjelpt folk som har skada seg ute på tur. Eidissen Lindbæk seier det kan skje dei beste. Ein veit likevel aldri når ein kan vere uheldig, og difor tilrår han å hugse på det i turplanlegginga.

Han minner om at det nett no er ekstra viktig å planleggje ruta ein skal gå, for å unngå terreng med skredfare. Å ta med ekstra klede, mat og vatn meiner han òg er lurt, sjølv på korte turar.

Fleire kjem til å reise ut dei komande dagane

– Éin ting er å kunne ta hand om seg sjølv, men det er viktig å ogso kunne hjelpe andre om de møter på nokon som har skada seg. Last ned “Hjelp 113"-appen, så vert lokasjonen sin sendt automatisk til redningsmannskap om du ringar etter hjelp.

Det er i dagane som kjem at den store påskeutfarten vil skje. Mange som har sakna ein vanleg påske etter to år med pandemi kjem att ein gong til å innta fjell og fjære.

Norsk Folkehjelp har friviljuge i beredskap heile døgnet, alle dagar gjennom påska. Om alarmen går er dei friviljuge klare til å rykkje ut frå plasseringar i fjellet og på faste vaktstasjonar, men ogso i byar og tettstadar.