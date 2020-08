Norsk Bonde- og Småbrukarlag reagerer på ministeren sine utsegn: – Vi snakkar om to forskjellige ting, seier statsråden

– Eg vil formulere meg slik at Norsk Bonde- og Småbrukarlag meiner det er oppsiktsvekkande at han seier innmark er eit alternativ til utmark. Beitedyr skal ikkje vere på innmark om sommaren, seier Eli Berge Ness, nestleiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Då Nationen prata med statsråden tysdag, sa han følgjande:

– Vi ønsker ikkje at nokon skal legge ned på grunn av rovdyr, driv du i prioritert område må du sjølv tilpasse drifta ved å for eksempel ha dyra på innmarksbeite. Vi gir støtte til dei som vil drive.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag meiner dette er «heilt på viddene».

– Det tyder på at han anten har lite forståelse for beitenæringa, eller kva rovdyrforliket inneber. Driv du i beiteprioritert område skal beitedyra vere prioritert.

– Mistenker at vi snakkar om forskjellige ting

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn trur her at det kan vere snakk om misforståingar mellom han og Berge Ness.

– Eg mistenker at vi her snakkar om to forskjellige ting. I sitatet Eli Berge Ness viser til, snakkar eg openbert om område prioritert for rovdyr, og ikkje om område prioritert for beitedyr, seier statsråden.

– Rovviltforliket seier tydeleg at i område prioritert for rovdyr skal beitenæringa tilpasse seg rovdyra gjennom førebyggjande tiltak og omstilling. Å ha beitedyra på innmark kan vere eitt av fleire moglege tiltak i slike område.

– Ein ressurs

Berge Ness seier beitenæringa er ein ressurs for Norge, og at Norsk Bonde- og Småbrukarlag et opptekne av nettopp det; norske ressursar. Beitenæringa baserer mykje av drifta på å ha dyra i utmark om sommaren, og brukar mindre fôr.

– Sauen er eit dyr som brukar ressursar som ellers ikkje blir hausta. Noko av poenget med utmark er jo at vi ikkje har nok innmark til alle dyra. I tillegg må vi starte med meir antibiotika viss dyra skal gå på innmark, det blir større dyretettleik av det, og dyra kan utvikle resistens.

Berge Ness er òg bekymra for økonomien i det heile.

– Det har tidlegare vore fokus på økonomien til beitenæringa, ved bruk av innmark må ein kjøpe fôr og det svekkar vilkåra i ei næring som allereie har utfordringar med tanke på økonomien, seier ho.

– På kollisjonskurs

Under det forenkla jordbruksoppgjeret i år fekk beitenæringa signal frå styresmaktene om at bruken av utmarksbeite skulle styrkast.

– Han er heilt på kollisjonskurs med alt mogleg. Anten han ikkje forstått kva det handlar om, eller så hevar han seg over det, eg veit ikkje, seier Berge Ness.

Ho meiner utsegna undergrev beiteretten.

Statsråden presiserer at beitedyra skal ha prioritet i område for beitedyr, og at utmark er ein viktig ressurs som bør nytast i størst mogleg mon.

– I slike område gir vi òg i dei fleste tilfelle løyve til felling av rovdyr, seier han.

– Eg er oppteken av at vi skal lukkast med å vareta både beitenæring og rovviltbestandane, avsluttar statsråden.