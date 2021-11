Norsk Angus får VM-gull i biff

– Vi sa i 2013 at vi skulle lage verdens beste biff, og det har vi nå beviselig gjort, sier Anbjørn Øglend styreleder i Norsk Angus AS.

Tirsdag mottok Norsk Angus to gullmedaljer, en sølv- og en bronsemedalje i World Steak Challenge i Dublin. Det skriver kjøttprodusenten i en pressemelding.

Gullmedaljen gikk til Dry Age Entrecôte og bronse til Dry Age ytrefilet, begge modnet av Arne Sagedal, kjøttansvarlig hos Jacobs på Majorstua og medlem av MENY-Lauget.

Det andre gullet gikk til Norsk Angus Entrecôte langtidsmodnet, og sølvmedaljen til Norsk Angus Ytrefilet langtidsmodnet.

Fakta Om World Steak Challenge World Steak Challenge er blitt en viktig arena hvor de internasjonalt ledende kvalitetsprodusenter av biff konkurrerer om hvem som får frem de beste produktene. I konkurransen deltar bedrifter fra 23 nasjoner fra hele verden; sentrale biffproduserende land som Argentina, Uruguay, Australia og USA. Premierte bedrifter bruker medaljeringen fra World Steak Challenge aktivt i kommunikasjon som dokumentasjon på verdensledende kjøttkvalitet. Kilde: Norsk Angus

– En lagseier

– Premieringen er en lagseier for alle oss som har samarbeidet siden 2013 om å få frem stabile leveranser av høykvalitetskjøtt til norske forbrukere, sier Øglend.

Annonse

Han sier det er takket være bøndenes evne til å ta til seg lærdom. Øglend trekker også fram samarbeidet med Meny og Nortura.

– Merkevaren Norsk ANGUS er blitt en garantist overfor forbrukerne for norsk kjøtt i den absolutte verdenstopp, avslutter han.

Biff i verdensklasse

MENY-sjef Vegard Kjuus sier seg også svært fornøyd:

– Premieringen viser at det er mulig å produsere Angus-biff i verdensklasse med basis i norsk råvare og norske arbeidsformer. Det er svært gledelig at vi kan levere våre kunder førsteklasses biff på et stabilt høyt nivå, sier Kjuus.

Øglend i Norsk Angus sier premieringen er en stor honnør til deres "dyktige, langsiktige og lojale produsenter, våre ansatte, samt til arbeidet vi sammen har nedlagt i verdikjeden for å levere norsk biff av internasjonal topp kvalitet".

– Vi er stolte over at ressursene som er nedlagt nå resulterer i at vi kan dokumentere at Norsk ANGUS forsyner norske konsumenter med biff i verdensklasse, sier Øglend.