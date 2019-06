Norgesgruppen trekker engangsgrill fra markedet

En test utført av Kombra viste at Unik engangsgrill oppnådde temperaturer på omkring 500 grader, og at det oppsto glødebrann i treverket.

Ifølge standardkravene skal ikke temperaturen på engangsgriller som selges i Norge overstige 70 grader.

Nå trekker Norgesgruppen, som omsetter engangsgrillen i Norge, produktet fra markedet med umiddelbar virkning.

– Vi har dokumentasjon på at grillen vår overholder kravene i standarden, men for å være sikre ønsker vi å få gjennomført en ekstern test. Vi har bestemt at vi i påvente av egne tester midlertidig sperrer denne grillen for salg i butikk, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen til Brannfaglig Fellesorganisasjon.

Søyland sier de jobber med å få gjennomført testene så raskt som mulig.