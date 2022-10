Norgesgruppen endrer design på deres Folkets kjøttdeig etter kritikk om at produktet ligner for mye på Gilde-kjøttdeig.

Det bekrefter næringspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen, Bård Gultvedt, overfor DinSide.

– Vi har en holdning at vi ikke skal framstå som etterliknere, og ønsker at det skal være en tydeligere forskjell på etikettene, sier han til forbrukernettstedet.

Vil ha tydligere forskjell

Gultvedt understreker at de jobber med å justere designet ytterligere slik at forskjellene blir enda mer tydelige.

– Vi ønsker ikke at noen skal synes at de er for like, så vi kommer til å endre utseendet på vår etikett, påpeker han til DinSide.

Nordstad reagerte

Debatten om at produktene likner startet da siviløkonom Anders Nordstad la ut et innlegg på Facebook.

– Jeg reagerte umiddelbart. Jeg reagerte også på den gamle pakningen, hvor man ikke kunne vite om det var tysk eller norsk kjøtt i emballasjen. Med det nye designet ser pakkene dønn like ut, sa den tidligere generalsekretæren i Norsk Bonde- og Småbrukarlaghan til Nettavisen.