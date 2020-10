Norges kokkehåp i gang i Bocuse d'Or Europe

Christian André Pettersen er født og oppvokst i Bodø, og har drømt om å bli kokkeverdensmester siden han var ni år.

Fra klokka 8.40 fredag morgen har han med det norske laget jobbet med den foreløpige hemmelige menyen som skal presenteres for dommerne senere på dagen. Alt sendes direkte på nett.

Ifølge oppsatt tidsplan fra Bocuse d'Or Norge skal Pettersen levere sin første tallerkenrett klokka 13.40 og fatet sitt klokka 14.15. Premieseremonien og kåringen av årets europamester finner sted klokka 16.

Holder igjen godbitene

Pettersen har deltatt i europafinalen i kokkekunst før, i Torino i 2018, og da vant han, men i verdensfinalen Bocuse d'Or i Lyon ble det tredjeplass bak danskene og svenskene. Det ble antydet at han burde spart det beste til VM, slik danskene skal ha gjort.

– I forrige runde vant vi Europa med veldig stor margin, og det skapte en ekstrem forventning til Lyon. Denne gangen så er målet pallen i Europa-finalen, så holder vi igjen på noen av godsakene vi har utviklet til vi står på konkurransekjøkkenet i Lyon, sier Pettersen på Bocusedornorge.no.

Korona-versjon

Årets konkurranse blir for øvrig ganske annerledes på grunn av koronasituasjonen i verden. Ikke bare har Tyrkia, Kroatia, Storbritannia og Belgia trukket seg, slik at det bare er 16 av de 20 landene som deltar i år, men det er heller ingen tilskuere som heier på tribunene.

– Der er deilig og stille, sa trener Gunnar Hvarnes til Stavanger Aftenblad etter at han og resten av laget hadde vært en runde på arenaen dagen før de skulle i ilden.

Han avslørte da at det norske laget ville satse på gode råvarer som det er sesong for, skogsopp, grønnsaker, blomster og mange grønne, gode smaker. Dessuten påpekte han at de alltid vil ha gull som mål, i motsetning til hva Pettersen ga inntrykk av tidligere.

– Vi kan jo ikke satse på å hoppe halvhøyt, sier Hvarnes.

