Norges Bondelag reagerer på ulvedom: – Beklagelig

Fredag fastlo Oslo Tingrett at statens vedtak om lisensfelling av alle ulvene i Letjenna-reviret i Elverum var ugyldig. Lisensfellingen av ulvene ble gjennomført i januar i fjor.

– Første reaksjon er at dommen er beklagelig, fordi det gir mye mindre muligheter til å regulere bestand av rovdyr ned mot bestandsmålet som Stortinget har vedtatt, sier Erling Aas-Eng, rovviltansvarlig i Norges Bondelag, til Nationen.

Aas-Eng legger til at vi ikke skal overvurdere betydningen av en tingrettsdom, da den kun omfatter denne enkeltsaken og dermed ikke legger grunnlag for hvordan vi regulerer rovviltbestandene i Norge.

Det var organisasjonen Noah som hadde tatt staten til rettssalen.

Ifølge Aas-Eng er det et høyt antall av de fire store rovdyrene i Norge i år, både flere ynglinger og flere individer. Han forteller at når antallet rovdyr øker, så øker også antall rovdyr som trekker inn i beiteprioriterte områder og truer beitedyrene.

– Derfor er det så viktig at vi holder antallet nede på det nivået som Stortinget har bestemt, for det har en proposjonalitet i forhold til hva vi faktisk får av rovdyr inn i beiteprioriterte områder og konsekvensene det har.

I 2017 gikk WWF til søksmål mot staten fordi de mente den norske rovdyrforvaltningen stred mot Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Tidligere i vår ble staten frifunnet i Høyesterett. Norges Bondelag var partshjelp for staten.

Etter denne høyesterettsdommen sier Aas-Eng at Norges Bondelag er opptatt av at de faktisk har anledning til å regulere antall rovdyr, også innenfor ulvesonen.

– Det er viktig å kunne klare å holde antallet nede mot bestandsmålet for at vi skal ha noenlunde trygghet for beitedyrene våre fremover, sier han.

Mener folk må plages mer over tid

Svein Egil Hatlevik, tidligere Nationen-journalist og nå journalist i publikasjonen rovdyr.org som drives av Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, tviler sterkt på at tingrettsdommen vil bli stående.

– Det som synes å være en konsekvens av denne dommen er at folk må plages mye mer for at det skal være greit å felle ulv. Hvis denne dommen skal bli stående, så må det nærmest bli sånn at ulven regelmessig kommer inn på tomta di og tar sauene dine for at det skal være greit å felle ulven, sier Hatlevik til Nationen.

Hatlevik mener høyesterettsdommen fra i vår klart sier at forvaltningen kan legge sammen flere ulike hensyn som ikke isolert sett gir grunnlag for å felle ulv, slik at de på den måten kan gjøre en samlet vurdering.

Han synes tingrettsdommen anerkjenner at akkumulering er greit, og at den motsier seg selv.

– Like etterpå går den bort fra denne innsikten og konkluderer med at vedtaket om Letjenna-ulvene bare er gjort av hensyn til folks tillit til staten og derfor strider med loven, sier han.

WWF: – Viktig avklaring og en seier

Generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur, mener derimot dommen fungerer som et signal til politikerne om at terskelen skal være høy for å ta ut ulv i ulvesonen.

– Vi mener det er en viktig avklaring og en seier. Det er på tide at politikerne tar vern av truede dyr på alvor, sier hun.

Ifølge Andaur har det i praksis vært en storstilt jakt på ulv i Norge de siste årene, til tross for at ulven er fredet og står som kritisk truet på den norske rødlisten.

– Vi forventer nå fremover at denne dommen, hvis den blir stående, stadfester at ulven skal ha ekstra vern innenfor ulvesonen, og ikke tillater storstilt jakt på den innenfor ulvesonen, uavhengig av bestandsmålet, sier Andaur.

Hun mener det politisk satte bestandsmålet har fungert som et maksimumsmål selv om det opprinnelig var ment som et minimumsmål da det ble vedtatt.

– Siden vi har en todelt rovdyrpolitikk, nettopp at vi skal både ha rovdyr og en levende beitenæring, så har vi hatt ulvesoner der ulven skal være prioritert fremfor beitedyr. Ulvesonen dekker rundt fem prosent av Norges areal, og da er det helt riktig at ulven der skal ha prioritet foran andre næringsinteresser, sier hun.

Andaur forteller at det i Letjenna-saken ikke var bevist at det hadde vært rovdyrskade på beitedyrene, og at ulvene dermed ikke var en trussel mot beitenæringen.

Dommen er ikke rettskraftig, da staten ikke har besluttet om de eventuelt vil anke.