Norges Bondelag rammet av hackerangrep

På nytt er flere norske nettsider rammet av det som trolig er et russisk dataangrep. Blant nettsidene som kan ha vært rammet, er Nasjonal sikkerhetsmyndighet, skriver NTB.

Nationen får bekreftet fra Norges Bondelag at de også er rammet av dataangrepet, og nettsidene til Bondelaget er for tiden ikke tilgjengelig.

– Det er ikke et målretta angrep mot Bondelaget, men mot vår tjenesteleverandør Coretrek. Det er vår tjenesteleverandør som nå jobber med saken, sier assisterende generalsekretær i Bondelaget Arnstein Tveito til Nationen.

Norges Bondelag opplyser at det er ingenting som tyder på at informasjon er lekket ut fra nettsidene deres.

– Vi har ingen indikasjon på at det er tappet noe informasjon ut, bekrefter leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, overfor Nationen.

Han håper at nettsidene vil være raskt oppe og går igjen.

– Det er beklagelig at våre nettsider nå er nede som følge av disse problemene hos denne leverandørene. Vi håper at sidene er oppe og går så fort som mulig, sier Gimming.

Dette er andre større angrep mot norske nettsider på få dager. Gimming mener det understreker viktigheten av datasikkerhet.

– Det er en generell utfordring i samfunnet med den type angrep, det har vi sett mange eksempeler på over tid. Dette er en kriminelle aktiviteter som må håndteres av rett myndighet på dette området.

Det er selskapet Coretrek som trolig har vært utsatt for et dataangrep, noe russiske hackere hevder å stå bak, skriver NTB. Coretrek leverer nettsider til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), og en rekke andre selskaper og organisasjoner.

Nettsidene til NSM var nede mandag litt etter klokken 13. Klokken 13.45 er nettsidene igjen tilgjengelige.

Coretrek-sjef Kristian Susnic sier til Aftenposten at de er i kontakt med NSM.

– NSM skriver at noen av våre løsninger og tjenester kan være utsatt for et angrep. Men dette er ikke verifisert og vi jobber med å finne ut av årsaken, sier Susnic.

Aftenposten skriver at nettsidene til Bastø Fosen og Boreal også er nede.