Norge vil styrke grønt samarbeid med EU

– Europas grønne giv handler om å bygge konkurransekraft gjennom grønn omstilling. Norge har teknologi, kunnskap og produkter som gjør oss til en attraktiv og relevant partner for Europa, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) etter møtet.

Han mener en ambisiøs klimapolitikk er god næringspolitikk og trekker fram grønn skipsfart som et område der Norge kan ha noe å lære EU.

Fire fra hver side

I tillegg til Rotevatn deltok samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF), olje- og energiminister Tina Bru (H) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Fra EU stilte kommisjonens visepresident Frans Timmermans, som har det overordnede ansvaret for den grønne given, samt tre kommissærer med de samme fagområdene som de norske statsrådene.

Batterier, sirkulærøkonomi, elektrifisering av transport – både elbiler og elfly – og hydrogen var noen av temaene som ble tatt opp på møtet. I tillegg diskuterte statsråden og kommissærene EUs klassifiseringssystem for investering, som skal styre investeringer over i bærekraftig virksomhet.

Norge er opptatt av at sistnevnte skal være vitenskapelig basert og ikke-diskriminerende.

– Vi har uttrykt bekymring for at vannkraft skal få strengere kriterier enn sol og vind, og vi opplevde at det er en vilje til å lytte til innspill, sier Bru og legger til at Norge har bedt om et ekstra møte for å følge opp detaljer omkring dette.

– Viktige bidrag

Utenriksministeren understreket at Norge allerede er tett knyttet til EUs klimapolitikk gjennom EØS-avtalen og støtter opp om «det europeiske lederskapet for bærekraftig utvikling og klimavennlig politikk».

– Norge har forskningsmiljøer, teknologi, næringsliv og kunnskap som vil gi viktige bidrag til et klimanøytralt Europa, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

EU har som mål å kutte klimautslippene med 55 prosent innen 2030 og oppnå klimanøytralitet innen 2050.

