Norge tar opp jernbane i EØS-komiteen denne uka

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) skriver til Stortinget at Norges representant «vil gjøre EU-siden oppmerksom på regjeringsplattformen» i møtet fredag, melder VG.

– Vi mener anbud ikke er riktig virkemiddel for å tilby de reisende et godt jernbanetilbud. Det bør være stor nasjonal frihet til å velge bort dette, skriver hun videre.

Annonse

EØS-komiteen, der Norge, Island, Liechtenstein og EU er representert, vedtok jernbanereglene på sitt forrige møte i september.

Da hadde den borgerlige regjeringen tapt valget, men Støre-regjeringen hadde ennå ikke tiltrådt. Det nyvalgte rødgrønne stortingsflertallet bestående av Ap, Sp og SV ba Solberg-regjeringen utsette komitébehandlingen, uten å nå fram.

Med vedtaket i EØS-komiteen ble EUs regler for jernbane bindende for Norge. Her heter det blant annet at togruter som hovedregel skal konkurranseutsettes.

(©NTB)