Norge støtter 39 nye skogprosjekter med 1,8 milliarder kroner

– Støtten til sivilt samfunn gir viktige resultater for Norges regnskogsatsing. Sivilt samfunn styrker urfolk og lokalsamfunns rettigheter og skogområder og holder selskaper ansvarlige for avskoging i råvareproduksjon, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Norges internasjonale klima- og skoginitiativ har som mål å bidra til å bremse og over tid reversere avskoging og ødeleggelse av skog i utviklingsland. Sivilsamfunn er avgjørende for at dette målet skal nås, ifølge regjeringen.

Den største andelen av tildelingen, nærmere 640 millioner kroner, går til å støtte urfolk og andre skogavhengige lokalsamfunn.

– Å styrke urfolks rettigheter er en av de mest effektive måtene å beskytte regnskog på. Urfolk og andre forkjempere for miljø og menneskerettigheter risikerer dessuten livene sine i kampen mot avskoging. Deres kamp bør være vår kamp, sier Rotevatn.

