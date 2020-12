Norge over 40 prosent dyrere enn resten av Europa

Våre nærmeste nordiske naboer, Danmark og Sverige, ligger henholdsvis 41 prosent og 23 prosent over gjennomsnittsnivået på varer og tjenester i EU, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

De nylig publiserte tallene fra den Europeiske kjøpekraftsundersøkelsen viser også at Norges relative bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger, falt med 8 prosentpoeng til 47 prosent over EU-gjennomsnittet i 2019

Annonse

Norge ligger dermed fortsatt på fjerdeplass i Europa når det gjelder BNP per innbygger, noe vi har gjort siden 2015. Luxembourg, Irland og Sveits topper rangeringen, mens Albania og Bosnia-Hercegovina ligger nederst.

Den relative nedgangen i BNP per innbygger skyldes ikke en nedgang i Norges totale BNP – som tvert imot gikk svakt opp fra 2018 til 2019 – men forhold blant enkelte land som innvirker på tallene.

I Luxembourg er for eksempel en stor andel av landets arbeidsstyrke utenlandske pendlere. De bidrar dermed til Luxembourgs BNP, men er ikke inkludert i befolkningstallet som BNP per innbygger baseres på.

I Irland påvirkes tallene av at det skattemessig er fordelaktig for multinasjonale selskaper å etablere seg der, men at disse selskapenes inntekter hovedsakelig går ut av landet.