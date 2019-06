Norge opplever flere hetebølger på grunn av klimaendringene

Det skriver Meteorologisk institutt i ei pressemelding.

– Det har blitt varmere også i Norge. Vi ser flere varmerekorder enn kulderekorder, og da blir det også flere hetebølger. Og det forventes flere hetebølger fremover siden temperaturen stiger og klimagassutslippene ikke viser tegn til å gå ned, sier klimaforsker Helga Therese Tilley Tajet ved Meteorologisk institutt i meldinga.

Statistikken viser at de mest utsatte stedne er Øvre Eiker, Flå og Nes kommune i Buskerud. Altså, det er i Sør-Norge det er vanligst med slike varme perioder.

– Her kommer det i snitt sju hetebølger per år. Hetebølger er et typisk innlandsfenomen. De delene av Buskerud som er særlig utsatt ligger skjermet for vind, og de ligger et stykke fra sjøen som kunne bidratt til å avkjøle luften, sier Tajet.

I følge pressemeldinga fra Meteorologisk institutt definerer man en hetebølge i Norge som tre dager sammenhengene høy temperatur som er i snitt over 28 grader. De fylkene som opplever mest hetebølger er Buskerud, Telemark, Oslo, Vestfold, Akershus, Hedmark og Oppland.