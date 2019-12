Norge øker bidrag til redusering av avskoging av regnskogen i Colombia

Norge, Tyskland og Storbritannia støtter opp om det ambisiøse målet med opptil 3,3 milliarder kroner.

Colombia har under FNs klimaforhandlinger i Madrid vist til at de reduserte avskogingen med 10 prosent i fjor og at reduksjonen vil fortsette i år, skriver Klima- og miljødepartementet i en pressemelding.

– Vi når ikke klimamålene i Parisavtalen uten å stanse tropisk avskoging. I en tid hvor regnskogene i Amazonas er under økt press, er Colombias tiltak helt avgjørende og av global betydning, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Colombia er det landet i Sør-Amerika som etter Brasil og Peru har mest regnskog.

Regnskogfondets generalsekretær Øyvind Engen synes enigheten er svært gledelig.

– Regnskogen i Colombia er livsviktig for oss alle, og særlig urbefolkningen som lever i og av denne, sier han.

Han viser til at avtalen inneholder mange gode intensjoner, men at det blir viktig å sikre at Colombia faktisk gjennomfører det de lover.

– Dessverre har presset på regnskogen i Colombia økt de siste årene og i fjor ble hele 24 miljøforkjempere drept, sier Eggen.

