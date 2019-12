Norge mener flere WTO-land gir skjult eksportstøtte

Det er Norge, Sveits og Canada som sammen har klaget til Verdens handelsorganisasjon (WTO).

I et brev skriver myndighetene i de tre landene at de krever undersøkelser rundt det som skal være usynlige former for eksportstøtte, enten i form av statlige eksportkredittordninger eller statlige eksportselskaper for landbruksprodukter, skriver ABC Nyheter.

Melkeproduksjonen i Norge skal kuttes kraftig på grunn av at Jarlsbergeksporten forsvinner. Til sammen skal 100 millioner liter kuttes innen 2021, 50 millioner liter i 2020.

Kuttes 1. januar 2021

Eksportstøtten forsvinner fra 2021, som en følge av WTO-avtalen som ble undertegnet i 2015.

De tre landene hevder andre land gjennom blant annet eksportselskaper som kan skjule underprising, gir skjult eksportstøtte. Støtten til Jarlsberg-eksporten har vært en åpen støtteordning.

Et eksempel som trekkes fram er et eksportselskap i Kina som eksporter store mengder ris.

Mener USA har makt i WTO

I brevet listes det opp lignende ordninger i USA, New Zealand, Argentina, Brasil, EU, Kina og andre.

– Eksportfinansieringsordninger kan gi urimelige fordeler for eksportører, noe som kan brukes til å senke deres eksportpriser, skriver Norge, Canada og Sveits, ifølge ABC.

– Dette viser hvilken makt USA fortsatt har i WTO. Mindre land blir tvunget til å fjerne sin type eksportstøtte – som ikke har innvirkning på utviklingsland. Mens den type eksportstøtte USA har, som innvirker på utviklingsland, blir opprettholdt, sier seniorrådgiver Hildegunn Gjengedal i Norges Bondelag til ABC Nyheter.