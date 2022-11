Regjeringen legger 50 millioner kroner i dette spleiselaget. Det opplyste utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til VG etter Nato-møtet i Bucuresti i Romania tirsdag og onsdag.

– Ukraina har fulle kornlagre. Derfor har de donert dette kornet til sultrammede i Jemen og Sudan. Så det Norge gjør er å bidra med penger for å få dette kornet fram til de sultrammede, og betaler transporten, sier hun.

Pengene til «korn fra Ukraina»-initiativet går gjennom Verdens matvareprogram (WFP), som bistår i arbeidet med å transportere, bearbeide og distribuere kornet.

– Det som er Ukrainas interesse i dette, er å få tømt kornlagre for å få lagret årets produksjon. Spesielt Jemen er i en veldig sårbar situasjon, og nå stiger jo matprisene på verdensmarkedet, forklarer Huitfeldt.

Kornet skal fraktes ut via skip. Nylig ble avtalen mellom Russland, Ukraina, Tyrkia og EU om sikker transport av korn ut fra Ukrainske havner fornyet. Avtalen er en forutsetning for at skip skal kunne seile ut av ukrainske havner og gjennom Svartehavet.

– Det er viktig at denne kornavtalen fortsetter, fordi det er avgjørende å få matkorn fra Ukraina ut på verdensmarkedet, sier Huitfeldt.