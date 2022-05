Norge ikke invitert når Danmark holder toppmøte om havvind i Nordsjøen

Denne artikkelen er skrevet av Alf Ole Ask i Energi og Klima som er nettavisen til Norsk klimastiftelse.

Den 18. mai skal blant andre EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og den tyske forbundskansler Olaf Scholz til danske Esbjerg på toppmøte om havvind i Nordsjøen. Den danske statsminister Mette Frederiksen er vertinne.

– Jeg ser frem til å vise Nordsjøens grønne potensial og diskutere hvordan vi øker ambisjonsnivået og setter fart i utbyggingen av havvind og infrastruktur i Nordsjøen, heter det i en pressemelding fra Danmarks statsminister Mette Fredriksen.

I tillegg til von der Leyen, Scholz og Fredriksen kommer den nederlandske statsminister Mark Rutte og Belgias Alexander De Croo til det danskene omtaler som «europeisk toppmøte om havvind.»

Parallelt med toppmøte skal også energiministrene fra de samme landene og EUs energikommissær Kadri Simson ha et eget møte.

Skape felles visjon

Ifølge pressemeldingen fra Statsministerens kontor i Danmark skal landene enes om en felles visjon for utbygging av havvind og tilhørende infrastruktur i Nordsjøen.

Norges statsminister Jonas Gahr Støre er ikke på gjestelisten. Heller ikke olje- og energiminister Terje Aasland er invitert.

«Invitasjonen er gått ut til de landene som på nåværende tidspunkt har innledet drøftelser om å koble seg til den danske energiøya i Nordsjøen.» Det forklarer presserådgiver i Klima, Energi og Forsyningsministeriet, Esther Margrethe Lynard i en e-post til Energi og Klima.

Viktig for EU

Når EU-kommisjonen deltar med sin president Ursulua von der Leyen, viser det hvilken vekt Kommisjonen legger på utbygging av havvind.

Toppmøtet finner sted samme dag som EU-kommisjonen etter planen legger frem oppdatert og mer spesifisert versjon av RepowerEU. Det er ventet at EU-kommisjonen vil legge frem mer dristige mål enn det som er nedfelt i den store lovpakken «Fit for 55.» Den skal inneholde konkrete tiltak for å redusere avhengigheten av russisk gass.

Slår på stortromma

Den danske klima og energiminister Dan Jørgensen skriver i en pressemelding om møtet at EU skal bli uavhengig av Russlands gass hurtigst mulig.

«Vi står sammen om å akselerere den grønne skifte fra svart til grønn energi», skriver han.

Danmark har tatt initiativet til møtet. Det er en forlengelse den danske energiplanen «Danmark vil mere 2». Her slås det fast at Danmark vil gå foran i arbeidet for et sterkt regionalt og europeisk samarbeide i Nordsjøen og Østersjøen. Målet er å forsyne EU med grønn energi.

Inn i en ny æra

Den danske Energístyrelsen skriver på sine hjemmesider at energiøyene er begynnelsen på en ny æra for havvind. Den skal sikre forsyning av strøm til danske og utenlandske el-nett.

I dansk sektor i Nordsjøen skal det etableres en kunstig øy, som skal være knutepunkt for havvindmølleparker som. I første omgang skal den kunstige øya være knutepunkt for 3 GW vindkraft. På sikt kan være snakk om å bygge 10 GW. 10 GW havvind vil kunne gi omkring 40 TWh strøm.