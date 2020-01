Norge har brukt over 32 milliarder på militæroperasjoner i utlandet

Det opplyser forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) etter at Rødt-leder Bjørnar Moxnes like før jul stilte et skriftlig spørsmål om saken.

Ifølge Bakke-Jensen er den samlede utgiften for perioden 1990–1998 på 7,17 milliarder kroner. Fra 1999–2019 brukte Norge nesten 24,9 milliarder kroner på internasjonale militæroperasjoner.

Har gått ned

Mest penger brukte Forsvaret i perioden fra 2000 til 2004. Operasjonene i Midtøsten, Bosnia/Kosovo, Afghanistan og Irak kostet i alt nærmere 7,7 milliarder kroner.

Mellom 1995 og 1999 brukte Norge nesten 6 milliarder på operasjonene i Libanon, Midtøsten og Bosnia.

De siste årene har utgiftene gått noe ned. Fra 2015 til 2019 ble det brukt drøyt 3,3 milliarder kroner på operasjonene i Irak, Afghanistan og Mali, samt øvrige operasjoner.

Trening og øving

Utgiftene knyttet til militære utenlandsoperasjoner beregnes ved å inkludere alle utgifter som ikke ville påløpt uten deployering, skriver Bakke-Jensen i svaret.

– Dette omfatter tillegg utover personellets militære grunnlønn, trening og øving i forkant, kostnader ved utsendelse inkludert nødvendig infrastruktur, samt anskaffelse, vedlikehold og eventuell erstatning av misjonsspesifikt materiell, heter det i svaret.