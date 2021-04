Norge håper på lavere toll for sjømat i Storbritannia

Forhandlingene mellom Norge og Storbritannia om en ny frihandelsavtale etter brexit er nå helt i sluttfasen.

Det Norge håper på, er en avtale som er minst like god som avtalen britene har inngått med EU, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) da hun torsdag holdt sin faste halvårige redegjørelse for Stortinget om viktige europasaker.

– Forhandlingene er nå i en intens og krevende fase, og vi arbeider for fullt med å ferdigstille avtalen så snart som mulig, sa Eriksen Søreide.

I forhandlingene har Norge kjempet for bedre markedstilgang for norsk sjømat i Storbritannia. Samtidig har Storbritannia presset på for bedre tilgang til norske markeder for britiske landbruksvarer. Nettopp disse avveiningene har vært noe av det vanskeligste i forhandlingene.

– For markedsadgang for varer jobber vi med å komme fram til en løsning som medfører lavere toll for viktige sjømatprodukter. Samtidig skal vi ivareta norske landbruksinteresser, sa Eriksen Søreide i redegjørelsen.

Forhandlingene er kraftig på overtid.

I mellomtida har Norge og Storbritannia allerede fått på plass en midlertidig nødavtale for varehandelen.