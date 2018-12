Norge faller fem plasser på miljørangering

Miljørangeringen Climate Change Performance Index (CCPI) baserer seg på kontinuerlig overvåking av lands klimapolitikk, og den er et konkret verktøy for å følge opp Parisavtalen. Årets miljørangering ble lagt fram på FNs årlige klimakonferanse i Katowice i Polen mandag.

CCPI har fulgt lands klimainnsats siden 2005. I fjor ble Norge plassert som nummer sju, men til tross for gode prestasjoner i kategoriene for fornybar energi og klimapolitikk, falt Norge fem plasser på årets rangering.

Det skyldes at Norge ikke har noen obligatoriske tiltak for energieffektivitet i oljeindustrien, noe som har ført til økte utslipp etter flere år med nedgang. Eksperter kritiserer også Norge for å ikke ha noen plan etter oljen, og at landet fremdeles investerer mye penger i industrien.

Ingen land ble rangert topp tre, ettersom ingen land ble funnet gode nok i alle kategoriene. Sverige, som er plassert som nummer fire, topper dermed listen i år igjen. FN som helhet steg fra 21. til 16. plass.

Tyskland falt fra 22. til 27. plass grunnet sin kullindustri, som er en stor kilde til klimagassutslipp. USA falt også tre plasser fra 56. til 59. plass på grunn av høye utslipp og dårlige klimapolitiske vurderinger. Saudi-Arabia er på bunn av listen.