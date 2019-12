Norge er nest best på likestilling

Likestillingsbarometeret, omtalt av VG , er gjort av World Economic Forum og tar for seg likestillingssituasjonen i 153 land.

Landene får en samlet poengsum – på mellom 0 og 1 – satt sammen av hvor mange poeng de oppnår innen fire områder: økonomisk deltakelse og muligheter, utdannelsesnivå, helse og overlevelse, samt politisk deltakelse.

Likestillingen måles ut fra en indeks hvor 100 prosent er full telling. På verdensbasis er det 68,6 prosent likestilling. Norge ligger på 84,2 prosent, kun slått av Island med 88 prosent.

For første gang på tre år går likestillingen i verden framover. Nå vil det ifølge VG «bare» ta 99,5 år før verdens kvinner og menn er likestilte, mot 108 år i fjorårets rapport. Hovedårsaken til forbedringen er at det i år er flere kvinner i politikken. De utgjør nå en drøy firedel av representantene i parlamenter verden over og innehar 21,2 prosent av statsrådspostene.

