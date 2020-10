Norge dropper EUs forsvarsfond

En pengepott på 7 milliarder euro til europeisk våpenindustri. Det er kjernen i EDF.

Norske politikere, diplomater og lobbyister presset lenge hardt på for at norske selskaper skulle få tilgang til den nye honningkrukka. Og de lyktes. I juni 2018 bestemte EU-kommisjonen seg for å åpne fondet for EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein.

Det ble det beskrevet som en betydelig diplomatisk seier for Norge. Men nå har regjeringen konkludert med at Norge ikke skal bli med i fondet likevel.

«Regjeringen har gjennom en samlet vurdering av norsk deltakelse i EU-program ikke funnet rom for å delta i EDF», skriver Forsvarsdepartementet i forslaget til statsbudsjett for 2021.

Det tas forbehold om at vedtaket ikke er endelig.

NTB er kjent med at det har vært delte meninger om fondet hos norske myndigheter. Holdningen har vært mer positiv i Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet enn i Forsvarsdepartementet, som ville blitt sittende igjen med regningen.

Den norske kontingenten for deltakelse i programperioden 2021–2027 ville etter NTBs beregninger ha ligget på rundt 2 milliarder kroner med dagens eurokurs.