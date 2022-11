I starten av juni lanserte EU-kommisjonen en omfattende aksjonen rettet mot ulovlig handel med kjæledyr.

Aksjonen er et svar på en drastisk økning i ulovlig grenseoverskridende transport av dyr midt i den skyhøye etterspørselen etter kjæledyr siden starten av koronaviruspandemien.

Også Mattilsynet deltar høsten 2022 i kontrollaksjon på kjæledyr. Målet for aksjonen er å hindre ulovlig innførsel av hunder og katter.

– Norge er et lukrativt marked for hundesmuglere. Prisene på valper er høy og betalingsviljen stor, sier Keren Bar-Yaacov, fagdirektør i Mattilsynets seksjon grensekontroll og kriminalitet.

Smugles inn til Norge

En betydelig del av den ulovlige handelen flyttet over på nettet, med mange nettbutikker og plattformer som legger ut annonser for "hjemmeoppdrettede" valper, noen tilbyr også levering av kjæledyr over store deler verden.

Ifølge Mattilsynet er det nå kyniske kriminelle setter profitt foran god dyrehelse og god dyrevelferd når de smugler hunder og katter til Norge. Dyrene kan komme fra rene avlsfabrikker, der dyrene lever under svært dårlig forhold.

– Målet med aksjonen er å beskytte både folke- og dyrehelsen ved å oppdage regelbrudd, forfalskning av offisielle dokumenter og å avdekke ulovlig kjæledyrhandel, sier Bar-Yaacov.

Dyr som ulovlig innføres til Norge kan være bærere av sykdommer og parasitter som er farlige for både mennesker andre dyr, for eksempel rabies og dvergbendelorm.

I aksjonsperioden setter Mattilsynet inn ekstra ressurser, både til prøvetaking og systematisk oppfølging og rapportering innen EU/EØS. Aksjonen gjennomføres i samarbeid med Tolletaten og Økokrim.

– Politiet er orientert

Økokrim bekrefter overfor Nationen at Norge er en del av den omfattende aksjonen.

– Vi kan bekrefte at det er en pågående aksjon, sier en representant for responssenteret til Økokrim til Nationen.

– Det jeg kan se er at politiet er orientert om aksjonen. I denne saken er det Mattilsynet, som er ansvarlig for aksjonen i Norge, som må uttale seg.

Økokrim viser videre til det som er skrevet på EU-kommisjonens nettsider.

– Hold deg unna

Mattilsynet oppfordrer alle til å kjøpe dyr hos en oppdretter som setter dyrets helse og velferd først, og at man som kjøper bør insiste på å besøke oppdretteren hjemme. De oppfordrer også om at man skal få se dyrets mor. De fleste innsmuglede dyr selges gjennom mellommenn, og vil dermed være tatt fra more, ofte for tidlig.

Man bør heller aldri overta dyret på ulike møtesteder, som parkeringsplasser og bensinstasjoner.

– Hold deg unna nettsider hvor man kan legge et dyr i «handlekurven». Ingen seriøse oppdrettere selger dyr uten å vite noe om kjøperen, sier Bar-Yaacov.

– Det viktigste tiltaket mot ulovlig innførsel er at etterspørselen stanser. Smuglingen opphører kun dersom ingen kjøper valpene eller kattungene, sier Bar-Yaacov.

Store penger

EU-kommisjonen skrev på sine nettsider i sommer at dyrene ofte avles opp i valpefarmer utenfor EU under dårlige forhold og med liten eller ingen hensyn til dyrehelse eller velferd.

"Gitt at 8 millioner valper, med en estimert verdi på 1 milliard euro, kreves årlig for å tilfredsstille det europeiske markedet, kan betydelige inntekter beslaglegges fra menneskehandlere", skrev EU-kommisjonen.

De skriver at den mest omfattende svindelaktiviteten mellom EU-landene er bruken av forfalskede dokumneter som brukes i forbindelse med transport av kjæledyr. Det gjelder kjæledyrpass og helsesertifikater.

Også NGOer støtter aksjonen ved å gi ytterligere etterretning og funn fra nettsøk.

I tillegg til matmyndigheter i en rekke EU-land er også politiet innvolvert for å håndtere det som omtales som "kompleks etterforskning av kriminelle nettverk".