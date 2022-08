Norge blant landene med lavest vekst i matpriser

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) slapp nylig tall som viser veksten i matvarepriser for de 38 medlemslandene de siste 12 månedene.

Prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer har steget med 5 prosent i denne perioden i Norge. Sveits (1,9 prosent) og Japan (4,1 prosent) er de eneste OECD-landene med lavere vekst, skriver Mat og Marked.

Til sammenligning har prisveksten i land som Danmark. Sverige, Finland og Island vært på henholdsvis 13 prosent, 11,2 prosent, 10,9 prosent og 7,4 prosent i samme periode. Selv om nordmenn bruker forholdsvis lite av inntekten på matvarer, er Sveits det eneste europeiske landet med høyere matvarepriser enn Norge.

Bransjedirektør for dagligvare i Virke, Vibeke Andersen, sier til Mat og Marked at det ikke er tvil om at det blir prisvekst i Norge i juli, men hun vil ikke forskuttere hvor stor den blir.

– Men det vi ser er at prisene på mat og drikke over tid har steget mindre enn prisene ellers i samfunnet. Virkes egne beregninger, basert på tall fra SSB, viser at prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer i gjennomsnitt vokste med 1,4 prosent årlig i perioden 2010-2021, sammenlignet med en årlig vekst i konsumprisindeksen på 2,1 prosent. Matvareprisene falt med 2 prosent i 2021. Denne utviklingen underbygger at konkurransen mellom dagligvarekjedene bidrar til å holde prisene nede, sier hun til avisa.