Noreg skal ruste seg mot borkbilleåtak

Medan borkbilleutbrota i Sentral-Europa har halde på nesten samanhengande sidan 2000, blomstra epidemien i Sverige opp etter tørkesommaren 2018. Ei kartlegging viser at 11 millionar kubikkmeter tømmer er billeskadd totalt for 2018 og 2019. Dette er like mykje som den totale årlege hogsten i Noreg.

For at Noreg skal vere betre budd på borkbilleåtak, trengst det ei systematisk tilnærming og samordning mellom offentleg skogforvaltning og aktørane i skog- og trenæringa, skriv Landbruksdirektoratet på nettsidene sine.

Landbruks- og matdepartementet, Landbruksdirektoratet og Norsk institutt for bioøkonomi samarbeider derfor for å styrkje beredskapen for framtidige utbrot i Noreg. På oppdrag frå departementet vil det i år blant anna bli utarbeidd ein oppdatert beredskapsplan for å kunne handtere eit stort angrep av borkbiller på skog her i landet.