Noreg frå sykkelsetet, minutt for minutt

– Først hadde vi ein naiv tanke om å sykle Noreg på langs frå Kirkenes til Lindesnes. Men vi fann fort ut at det ville bli 13 veker langs E6 og eit heilt feil TV-program, fortel prosjektleiar Thomas Hellum til NRK.

No blir det éi veke i fem ulike område. Med sykkel, elsykkel og transportsykkel skal NRK flytte seg langsamt frå nord til sør.

Kvar dagstur er på rundt fem mil, og kvart minutt skal sendast direkte.

– Vi har lytta til både erfarne tursyklistar, Statens vegvesen og andre innspel vi har fått, og funne område i heile landet som har ulik natur og ulike historier å fortelje, seier Hellum.

Kvar dag blir det kveldssending på NRK1 frå dagens turmål.

Førebels ser det ut til at sykkelfølgjet startar aust i Finnmark, for så å ta for seg delar av Helgelandskysten og Atlanterhavsvegen.

Den meste krevjande sykkelruta blir i Innlandet frå Dombås til Aulestad, før turen avsluttast med ein veke på Sørlandet.