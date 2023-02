Nordmenn tror dagligvarekjedene øker prisene mer enn nødvendig

– Dette kan tyde på at en del nordmenn har litt lav tillit til matvarekjedene. Det har vært diskutert mye at prisene øker, mens produktene blir mindre. Språkrådet kåret jo krympflasjon til årets ord i 2022. I tillegg har priser på en del enkeltvarer økt svært mye, som kan gjøre det krevende for forbrukerne å orientere seg, sier Tove Botnen, som er ansvarlig for Opinions samfunnsmonitor.

69 prosent svarer at de bruker mer penger på mat i dag sammenlignet med for ett år siden, mens 22 prosent bruker like mye, og 9 prosent bruker mindre.

52 prosent handler færre eller rimeligere varer enn de har pleid å gjøre, på grunn av økte matpriser. Dette gjelder flere kvinner (57 prosent) enn menn (47 prosent).

Det er også noen ulikheter ut fra hvor i landet man bor. I Nord-Norge oppgir 66 prosent at de tror matvarekjedene har økt prisene mer enn kostnadene, mens på Vestlandet gjelder dette 80 prosent.

Undersøkelsen ble gjennomført 23.–29. januar og besto av telefonintervjuer med 1.003 personer.