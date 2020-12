Nordmenn spiser mer frukt og mindre sukker enn noensinne

Helsedirektoratets årlige rapport Utviklingen i norsk kosthold ble lansert på et webinar torsdag klokken 12.

– Vi vet at et usunt kosthold øker risikoen for mange sykdommer, i stor grad bidrar til dårlig helse og fører til at man dør tidligere, sa divisjonsdirektør Lina Granlund i Helsedirektoratet på lanseringen.

Ikke-smittsomme sykdommer

Granlund la til at Norge har forpliktet seg til å jobbe mot målet til Verdens helseorganisasjon WHO, om å sørge for at færre dør av ikke-smittsomme sykdommer som kreft, hjerte- og karsykdommer, diabetes og kols.

– I dag vil 70–80 prosent av oss dø av nettopp disse sykdommene, sa Granlund, som understreket at et sunt kosthold bidrar til at folk lever både lengre og bedre.

Mindre sukker

Og årets rapport gir grunn til optimisme. Den viser at det gjennomsnittlige sukkerinntaket per person fra år 2000 til 2019 stupte fra 43 til 24 kilo. Det utgjør nå elleve prosent av energien det er anbefalt å få fra mat, viser rapporten.

Fra 2018 til 2019 var det likevel ingen endring i sukkerinntaket.

– Det er svært gledelig at vi har blitt liggende på et nivå som er så nær anbefalingen på under ti energirprosent, sier Granlund i en pressemelding.

Mer grønnsaker

De siste 20 årene har det også vært en betydelig økning i inntaket av grønnsaker og frukt og bær. I år 2000 spiste hver og en av oss i snitt 59 kilo grønnsaker i året, mens dette hadde økt til 80 kilo i fjor.

På samme tid økte inntaket av frukt og bær fra 69 kilo til 85 kilo i 2019. Dette er likevel fem kilo mindre enn toppåret 2015.

-Vi er kjempeglade for økningen i grønnsakforbruk, sier Granlund.

– Det å spise mye grønnsaker er noe av det beste du kan gjøre for helsa. Men forbruket av frukt og bær bør også øke, og vi er et stykke unna målene, understreker hun.

For lite sjømat

Helsedirektoratet kunne også tenkt seg en økning i andelen fisk og sjømat i nordmenns kosthold. Det lå i 2019 i snitt på 33 kilo per person – en liten nedgang fra 34 kilo i 2009.

– Vi spiser for lite fisk, og nasjonale kostholdsundersøkelser viser at barn, unge og voksne spiser mindre fisk og fiskeprodukter enn kjøtt og kjøttprodukter. Denne trenden bør snus, sier Granlund.

