Nordmenn sender store mengder klær i retur

Gjennomsnittet for retur i alle bransjer er 27 prosent, skriver Dagens Næringsliv.

Forsker Ingunn Grimstad Klepp ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO mener den høye returandelen er lite bærekraftig.

– Den høye returandelen er helt hinsides. Dette gir både enorme transportkostnader og en emballasjebruk som er totalt unødvendig og svært miljøfiendtlig. Mengden papp og plast som brukes ligner ikke grisen, sier Klepp, som mener «bytteskam» bør bli et begrep.

– Jeg mener det er på høy tid at bransjen tar grep og at myndighetene ser på muligheter for strengere reguleringer.

Sjef i nettbutikken Boozt, Hermann Haraldsson, avviser at den høye returandelen er et problem.

– Nei, dette er ikke et problem. Det er en del av forretningsmodellen vår. Når man handler klær på nettet, er det ikke mulig å prøve dem først, derfor må man få dem levert hjem. Kundene har også rett til å returnere, sier han.