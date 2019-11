Nordmenn har satt ny grensehandel-rekord

Grensehandelen har vokst med hele 15,1 prosent de siste 12 månedene fra samme periode året før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I tredje kvartal var grensehandelen nesten 1 milliarder kroner høyere enn i fjor.

Det gjennomsnittlige handlebeløpet har sunket med 87 kroner per grensehandelstur sammenlignet med perioden i fjor, men det er gjort 9,8 millioner flere dagsturer. Det utgjør en økning på 20,7 prosent.

Taper arbeidsplasser

Den økte grensehandelen har store konsekvenser for norsk handel, mener administrerende direktør i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn.

I 2017 førte grensehandel til tap av 5.375 arbeidsplasser innen handel viser en beregning fra Menon Economics. NHO Service og Handels nye beregninger viser at dette tallet nå har steget til over 6.000. For dagligvarehandelen utgjør de tapte arbeidsplassene cirka en ansatt per norske dagligvarebutikk.

– NHO Service og Handel etterlyser at politikerne tar problemet med den skyhøye grensehandelen på alvor for å stoppe den omfattende lekkasjen av verdiskapning og arbeidsplasser fra Norge til Sverige, sier Kaltenborn til NTB.

Hun legger også til at noe som kan forverre situasjonen ytterligere, er Systembolagets ønske om å senke prisen på øl, ettersom de er lei av at svensker handler billig øl i Danmark.

– For å få bukt med den økende grensehandelen, er reduksjon i de norske særavgiftene et viktig virkemiddel, mener Kaltenborn.

– Når er det nok?

For norske brus- og ølprodusenter er dette ekstra dårlig nytt, mener direktør Erlend Vagnild Fuglum i Bryggeri- og drikkevareforeningen.

Han viser blant annet til Coca-Cola som nylig annonserte at de må redusere bemanningen i Norge, og pekte på økningen i sukkeravgiften som en viktig årsak.

– Politikerne får det de ba om da de i 2018-budsjettet over natta økte avgiftene med 42 prosent. Handlekorgene på shoppingsentrene rett over grensa har aldri vært fullere, og nå har jeg mistet tellingen på hvor mange grensehandelsrekorder som er satt de siste årene, sier Fuglum til NTB.

